So 29.12.24 | 14:35 Uhr

Der Influencer und Fußballer Nader Jindaoui hat einen Massenansturm auf ein Waffelgeschäft in Berlin-Gesundbrunnen ausgelöst. Sechs Menschen seien in dem Gedränge leicht verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Die Polizei musste demnach einschreiten, weil es zu "tumultartigen Szenen" kam. Ein zehnjähriges Kind sei ins Krankenhaus gebracht worden, ein achtjähriges habe Atemnot bekommen.