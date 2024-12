Sebastian T. Sonntag, 01.12.2024 | 17:54 Uhr

Also ich finde solche Großbetriebe nicht schön und war da auch noch nie. Supertoll fand ich sowas wie das Café "Pssst!" oder das Chateau. Also praktisch ein Ambiente wie eine gewöhnliche Bar, so dass sich das Kennenlernen ziemlich "normal" anfühlt. Leider gibt es das alles nicht mehr...