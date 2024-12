Die Polizei hat im Berliner Stadtteil Neu-Hohenschönhausen einen Mann festgenommen, der nach eigenen Angaben aus rassistischen Gründen die Wohnung seines Nachbarn anzünden wollte.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte ein 30 Jahre alte Mieter am Sonntagnachmittag Benzin in seiner Wohnung in der Zingster Straße gerochen und rief danach die Polizei.