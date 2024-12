58 Menschen in Berlin haben im Jahr 2023 für insgesamt 4.803 Tage in Haft eine Entschädigung bekommen. Den Betroffenen wurden insgesamt 360.225 Euro gezahlt - rund 6.210 Euro pro Person im Schnitt. Dies teilte die Senatsjustizverwaltung auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Betroffenen saßen vorwiegend in Untersuchungshaft, bevor sich ihre Unschuld herausstellte oder die Beweise für eine Straftat nicht ausreichten.