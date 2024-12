Das Landgericht Berlin will am Mittwochmittag über eine Räumungsklage gegen das linksalternative Wohnprojekt "Köpi 137" in Berlin-Mitte entscheiden. Die Eigentümerfirma hat den Bewohnern des großen Altbaus an der Grenze zu Kreuzberg im vergangenen Jahr gekündigt. Sie begründete dies mit einer akuten Einsturzgefahr und argumentierte, der Verein habe die Erhaltungspflicht verletzt. Die Bewohner bestreiten beide Punkte und weigern sich, auszuziehen. Darum kam es zum Prozess.