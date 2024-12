In Berlin-Mitte soll ein Mann am Mittwochvormittag mehrfach mit Pfeil und Bogen auf Passanten geschossen haben.



Das hat die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitgeteilt. Demnach schoss der 54-Jährige vom Fenster seiner Wohnung in der Zionskirchstraße auf Personen, die sich auf dem Zionskirchplatz befanden. Da der Schütze nicht traf, sei niemand verletzt worden.