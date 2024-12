Zu einem mutmaßlich versuchten Femizid ist es in der Nacht zu Sonntag in einer Wohnung an der Lehrter Straße in Berlin-Moabit gekommen.

Nach Angaben der Polizei kam es gegen 1 Uhr zu einem Streit zwischen einer 38 Jahre alten Frau und ihrem ein Jahr älteren Partner. Der Mann soll dabei laut bisherigen Ermittlungen mehrfach mit Tötungsabsicht auf die Frau eingestochen haben.