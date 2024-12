"Silbernetz"-Hotline an den Weihnachtstagen

Weihnachten ist für viele ein Fest mit Familie und Freunden. Doch was ist, wenn man grade in dieser Zeit einsam ist? Die "Silbernetz"-Telefonhotline will vor allem für ältere Menschen da sein. Die Nachfrage steigt jährlich, sagt Gründerin Elke Schilling.