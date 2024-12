Vier Verletzte bei Brand in Seniorenhaus in Spandau

Bei einem Brand in einem Seniorenwohnhaus in Berlin-Spandau sind vier Menschen verletzt worden. Am Abend brach in einer Wohnung im dritten Geschoss des Hochhauses Feuer aus, das auf das vierte Geschoss überzugreifen drohte, so die Feuerwehr. Drei Menschen wurden bei dem Brand leicht verletzt und ein Mensch mittelschwer. Sie wurden vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Die mittelschwer verletzte Person kam anschließend mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus.

Die Bewohner der betroffenen Bereiche des Hauses brachten sich größtenteils eigenständig sowie teilweise mit Hilfe der Feuerwehr und anderer Bewohner in Sicherheit. Für die zweistündige Dauer des Einsatzes stellten die Berliner Verkehrsbetriebe einen Linienbus für sie bereit. Bis auf die betroffene Wohnung sind alle Wohnungen weiter bewohnbar. Die Feuerwehr war mit 58 Kräften im Einsatz.