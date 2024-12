Eva Rönspieß ist die Vorstandsvorsitzende des Tierschutzvereins Berlin, der das Tierheim in Falkenberg betreibt. Bereits seit 1901 führt der Verein ein Tierheim. Zunächst war es in Lankwitz ansässig. Seit der Jahrtausendwende ist man in Berlin-Lichtenberg.

Das Tierheim Berlin ist das größte seiner Art in Deutschland und eines der Größten in Europa. Die Gesamtfläche beläuft sich auf 16 Hektar - aufgeteilt in mehrere Tierhäuser.