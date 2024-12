Vier Schwerverletze bei Verkehrsunfall an Heiligabend in Kreuzberg

Bei einem schweren Verkehrsunfall sind in Berlin-Kreuzberg am Dienstagabend mehrere Menschen verletzt worden.

Zwei Autos sind nach Angaben der Polizei in der Axel-Springer-Straße zusammengestoßen - insgesamt saßen neun Personen in den Fahrzeugen. Vier wurden mit teils schweren Verletzungen zur Behandlung in Kliniken gebracht.

Wie es zu dem Unfall kam, wird nun untersucht.