Unbekannte haben in Berlin-Wannsee Radbolzen an einem Rettungswagen gelocket. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Engriffs in den Straßenverkehr, wie sie am Donnerstag mitteilte.



Den Angaben nach sind der Besatzung des Wagens am Donnerstagmorgen auf einer Fahrt in ein Krankenhaus mit einem Patienten ungewöhnliche Fahrgeräusche aufgefallen. Bei der Überprüfung habe die Rettungswagenbesatzung dann festgestellt, dass an einem Hinterrad alle Radbolzen gelockert worden waren, hieß es.