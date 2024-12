Bild: dpa/Ender

Alle Jahre wieder findet am Brandenburger Tor in Berlin Mitte/Tiergarten eine große Silvestersause statt: Die Show zur Feier des Jahreswechsels 2023/2024 heißt "Celebrate at the Gate". Tausende feiern bei Live-Musik und mit einem spektakulären Feuerwerk ins neue Jahr.