Bild: dpa/Patrick Pleul

Die Idee war nicht neu, in dieser Dimension aber schon: Im Tagebau Cottbus-Nord wurde 40 Jahre lang Kohle abgebaut. Grob gesagt wurde mit dem Abraum das Loch begrenzt, die Kohle ging in Wärme und Rauch auf und in das Nichts dazwischen floss Wasser. Ein See sollte hier entstehen - der größte Binnensee Brandenburgs.