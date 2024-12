Ingrid Mittwoch, 04.12.2024 | 07:57 Uhr

Läuft der Datenaustausch über das Internet oder gibt's ein abgeschlossenes eigenes ( Intranet) Netz zwischen den Behörden?

Nach den Pannen bei der Bundeswehr scheinen einige Schwachstellen im geschützten Bereich vorzuliegen.

Das öffentliche Internet wird von der NSA direkt am Netzknoten Frankfurt mit Vertrag zwischen der DTAG analysiert. Wen wundert es da noch was so alles passiert.