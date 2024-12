Wendler plant einen Auftritt bei der Schlagernacht am 28. Juni 2025. Bei Facebook kündigt er das mit den Worten an: "Nichts kann aufhalten, was kommt. Die Rückkehr des Königs."



Der in Dinslaken bei Duisburg geborene Sänger hatte in den vergangenen Jahren mit einigen Eklats von sich reden gemacht. In der Corona-Zeit hatte der Musiker immer wieder Beiträge mit Falschbehauptungen und extremen Inhalten wie Verschwörungserzählungen geteilt.