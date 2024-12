In Deutschland sind einer Studie zufolge bislang nur 0,62 Prozent der Landesfläche als große Wildnisgebiete ausgewiesen. Damit habe die Bundesrepublik das 2007 gesteckte Ziel der Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt [bmuv.de] verfehlt, heißt es in einer am Montag in Berlin veröffentlichten Bilanz mehrerer Naturschutzorganisationen. Demnach sollten bereits bis 2020 zwei Prozent der Landesfläche als Wildnisgebiete ausgewiesen werden.