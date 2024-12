Im Fall eines bereits seit April vermissten 24-Jährigen aus Rathenow (Havelland) hat die Mordkommission die Ermittlungen übernommen. "Im Ergebnis der bislang geführten Ermittlungen kann ein Tötungsdelikt nicht ausgeschlossen werden", teilte die Polizei am Montag in Brandenburg an der Havel mit. Gleichzeitig veröffentlichten die Ermittler einen Zeugenaufruf.