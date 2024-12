Feuerwehr entdeckt tote Frau in Wohnhaus in Wuthenow

Eine 43 Jahre alte Frau ist am späten Montagabend in einem Wohnhaus im Neuruppiner Ortsteil Wuthenow (Ostprignitz-Ruppin) von Einsatzkräften der Feuerwehr tot aufgefunden worden. Das bestätigte die Polizei dem rbb am Dienstagmorgen auf Nachfrage.