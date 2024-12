Ein 32 Jahre alter Mann, der im Landkreis Oberhavel einem anderen Verkehrsteilnehmer offenbar beim Reifenwechseln auf dem Standstreifen einer Autobahn helfen wollte, ist von einem Autofahrer erfasst und getötet worden. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Der 32-Jährige hielt demnach am Dienstagabend an der A111 bei Hennigsdorf an, um einem anderen Mann mit einer Reifenpanne an seinem Kleintransporter zu helfen.