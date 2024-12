Auf der östlichen A10 hat es am Donnerstagmorgen einen tödlichen Verkehrsunfall gegeben.



Wie die Polizei mitteilt, ist im Baustellenbereich zwischen den Anschlussstellen Freienbrink und Erkner (beide Oder-Spree) in Richtung Dreieck Spreeau ein PKW zwischen zwei LKW eingeklemmt worden. Durch den Auffahrunfall ist das Auto in Brand geraten, für die Person im Fahrzeug kam den Angaben zufolge jede Hilfe zu spät. Der Fahrer des auffahrenden LKWs kam leicht verletzt in ein Krankenhaus.