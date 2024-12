Potsdamer Polizei prüft Sprengstoffverdacht in Innenstadt

Nach dem Fund eines verdächtigen Gegenstands in der Potsdamer Innenstadt geht die Polizei einem Sprengstoffverdacht nach. In einem Geschäftshaus sei möglicherweise eine unkonventionelle Spreng- oder Brandvorrichtung gefunden worden, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag auf Anfrage.

Sie wurde vom Kampfmittelräumdienst mitgenommen und wird nun untersucht.