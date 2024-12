Der Brandenburg-Tag soll im Jahr 2027 in Beelitz (Potsdam-Mittelmark) stattfinden. Das hat das Kuratorium der Veranstaltung am Donnerstag entschieden und verkündet. Damit ist auch klar, dass der Mitbewerber Falkensee (Havelland) leer ausgeht.

Bieranstich, Flaniermeile, Kulinarisches und Polit-Prominenz: Am Sonntag ging der 17. Brandenburg-Tag in Finsterwalde mit positivem Fazit zu Ende. Eine wohltätige Versteigerung der Staatskanzlei Brandenburg brachte rund 5.000 Euro ein.

Im Jahr 2022 richtete die Spargelstadt die Landesgartenschau (Laga) aus. Damals wurden - trotz Corona - fast 561.000 Besucherinnen und Besucher gezählt. Im Zuge der Laga entstanden der Stadtpark und das Festspiel-Areal. Viel Geld wurde auch in die Infrastruktur der historischen Altstadt gesteckt. Genau diese Teile der Stadt sollen nach Angaben von Knuth nun auch für den Brandenburg-Tag, der für gewöhnlich am ersten Septemberwochenende stattfindet, genutzt werden: Die "erfolgreiche Infrastruktur" sei vorhanden, alles erprobt.

Der Sänger Michael Wendler wird nun doch nicht in Beelitz auf der Bühne stehen. Die Stadt hat am Donnerstag einen geplanten Auftritt wieder gestrichen. Zuvor sei nach teils heftiger Kritik umfassend recherchiert worden, hieß es.

Knuth rechnet mit Kosten in Höhe von ungefähr 700.00 Euro. "Das ist schon etwas mehr, als wir ursprünglich mal angenommen hatten, aber es gibt natürlich auch eine Förderung vom Land", so der Bürgermeister. Darüber hinaus hätten bereits vielen Unternehmen und Institutionen ihr Interesse bekundet, die Stadt mit Spenden zu unterstützen.

Der Brandenburg-Tag ist ein zweijährliches Volksfest, das in verschiedenen Städten Brandenburgs gefeiert wird. Er soll auf unterhaltsame Weise die erfolgreiche Landesentwicklung verdeutlichen. Der 18. Brandenburg-Tag findet am 12., 13. und 14. September 2025 in Perleberg (Prignitz) statt. 2023 lockte das Fest unter dem Motto "Hier spielt die Musik" mehr als 100.000 Besucherinnen und Besucher in die Sängerstadt Finsterwalde (Elbe-Elster).