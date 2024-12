Akku eines Elektrorollers löst schweren Brand in Brandenburg an der Havel aus

Der Akku eines Elektrorollers ist in Brandenburg an der Havel explodiert und hat ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus ausgelöst.



Fünf Menschen wurden durch Rauchgase verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die Mieter konnten nach dem Brand nicht in ihre Wohnungen zurück, hieß es. Die giftigen Dämpfe des Akkubrandes hätten das gesamte Wohnhaus für 24 Stunden unbewohnbar gemacht, erklärte die Polizei.