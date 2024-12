war bis eben noch total unaufgeklärt, danke Dienstag, 31.12.2024 | 15:07 Uhr

Was für ein Glück das der Meteorologe Lars Kirchhübel darauf hinweist.

Habe erwartet das es dieses Jahr ganz anders abläuft und mich erschreckt die Vorhersage - Dem Umweltbundesamt zufolge werden Tonnen von Feinstaub durch das Abbrennen von Feuerwerkskörpern freigesetzt. Die Belastung durch schlechte Luft sei in der Silvesternacht vielerorts so hoch wie sonst im ganzen Jahr nicht.