In einer Autowerkstatt in Sonnewalde (Elbe-Elster) ist am Montagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Gegen 8 Uhr sei der Brand gelöscht gewesen, sagte Bürgermeister und Feuerwehrsprecher Felix Freitag. Die gesamte Werkstatt habe in Flammen gestanden. Es gebe keine Verletzten, so Freitag. Das Unternehmen biete unter anderem einen Reifenservice an.