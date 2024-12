Stefan Freitag, 13.12.2024 | 16:09 Uhr

Hab davon erst vor 2 Jahren erfahren.

Als durch corona halt niemand mehr an die obdachlosen gedacht hat.

Hab seit dem ein Dauerauftrag an seine Stiftung.

Echt toller Verein und super nette Leute.

Da geht nichts verloren und nichts versickert unnütz in Bürokratie.



Muss ja nicht viel sein. Und auch kein Dauerauftrag.

Da hilft echt alles und alles kommt an.