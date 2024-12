Die Berliner Polizei ist am Mittwochmittag in der Kantstraße in Charlottenburg im Einsatz. Nach ersten Informationen gab es um 11 Uhr an der Ecke Leibnizstraße einen Überfall auf einen Geldtransporter.

Wie ein Polizeisprecher dem rbb am Tatort sagte, bemerkte eine Streifenwagenbesatzung zufällig, dass zwei Männer versuchten, Geld zu entwenden. Dabei sollen sie Gewalt angewendet und eine Schusswaffe benutzt haben. Es sei mindestens ein Schuss auf den Gedltransporter abgegeben worden.