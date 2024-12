Alles fing an, als er noch in Dresden arbeitete, sagt Lars Boslau. Er war Rohrschweißer. Er sitzt am Schweißtisch in der Werkstatt seines Vaters in Cottbus und erzählt: "Dort in Dresden habe ich das mal gesehen, was so ein paar Schweißer da machen." Und Boslau sagte sich: "Gut, das mache ich auch mal.“ Boslau filmte sich dann beim Arbeiten und stellte die Videos ins Netz. Videos vom Schweißen.