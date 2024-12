Unbekannte haben an Heiligabend mehrere Schüsse auf ein Restaurant in der Nonnendammallee in Spandau abgegeben.



Verletzt wurde dabei niemand. Zum Tatzeitpunkt war das Restaurant geschlossen. Auf Fotos vom Tatort sind mehrere Einschusslöcher in den Fensterscheiben des Lokals zu sehen.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.