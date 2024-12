Aufbauarbeiten am Brandenburger Tor führen zu Straßensperrungen

Silvesterparty in Berlin

Do 26.12.24 | 15:00 Uhr

Am Brandenburger Tor wird am 31. Dezember gefeiert. Angekündigt sind etliche Stars. Im Fernsehen ist die Show auch zu sehen. An der Bühne für Silvester wird schon gearbeitet, mehrere Straßen sind bereits gesperrt.