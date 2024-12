So 08.12.24 | 15:25 Uhr

Ein Unbekannter hat mit einer Schreckschusswaffe auf einen 15-jährigen Jungen in einer Berliner Gartenkolonie geschossen. Er wurde leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Mann kam demnach am Samstagabend am Eingang der Kleingartenanlage im Pankower Ortsteil Rosenthal von hinten auf eine Gruppe aus Kindern und Jugendlichen zu.