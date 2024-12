So 01.12.24 | 10:43 Uhr

Die Universität Potsdam hat ihre IT-Probleme teilweise wieder in den Griff bekommen. "Nachdem am Mittwoch die Internetanbindung der Universität Potsdam abgeschaltet werden musste, sind viele Basisdienste der Universität Potsdam mittlerweile wieder erreichbar und das Netz läuft stabil", schrieb die Uni auf der Plattform X. Die zentrale Website sowie weitere Informationen sollen am Montag folgen.