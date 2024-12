Eine Frau und ein Mann sind im Prozess um einen Säuglingstod in Potsdam wegen Totschlags durch Unterlassung schuldig gesprochen worden. Das Strafmaß beträgt drei Jahre und sechs Monate Haft für den Vater und drei Jahre Haft für die Mutter.

Das Landgericht Potsdam sah es in seiner Urteilsverkündung am Dienstag als erwiesen an, dass die 31-jährigen Mutter und der 35-jährige Vater ein Neugeborenes im Juli 2022 in Potsdam hatten sterben lassen, obwohl sie ihm rechtzeitig hätten helfen können.