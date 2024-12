Die Berliner Polizei hat am Dienstagabend einen 23-jährigen Verdächtigen festgenommen, der einen anderen Mann niedergestochen haben soll. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, stellte sich der Tatverdächtige am Berliner Ostbahnhof selbst. Er soll am Tag zuvor einen 21-jährigen in einem Park in Zehlendorf niedergestochen haben.