Bild: picture alliance/dpa/C.Soeder

Viel zu früh stirbt der Berliner Schauspieler Luca Schaub am 2. August mit nur 36 Jahren. Er war bekannt für seine Rollen in klassischen und zeitgenössischen Stücken - am Berliner Ensemble, im Tipi am Kanzleramt, an der Komischen Oper und zuletzt an der Neuköllner Oper.