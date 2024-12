Das neue Jahr startet in Berlin und Brandenburg stürmisch. In der Nacht komme ein frischer bis starker Wind in Böen aus Südwest auf, kündigte der Deutsche Wetterdienst (DWD) für die Region an.

Ab 2 Uhr am Neujahrstag warnt der DWD für Berlin und Brandenburg ebenso wie für die gesamte Mitte und den Norden Deutschlands vor starken Windböen (Warnstufe 2) und ab acht Uhr vor Sturmböen bis 65 Kilometer pro Stunde (Warnstufe 3).