44 Geldautomaten sind in Berlin im vergangenen Jahr gesprengt worden - deutlich mehr als im Vorjahr. Allein in den letzten zwei Monaten des Jahres 2024 kam es zu neun Sprengungen, in vier Fällen davon erbeuteten die Täter Geld.

Insgesamt haben die Täter im zurückliegenden Jahr laut Polizei in 17 Fällen Beute gemacht. Damit war die Erfolgsquote etwas geringer als 2023. Damals wurden nach den Angaben 24 Sprengungen in Berlin registriert, in elf Fällen gelangten die Täter an Geld.