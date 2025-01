Die Berliner Staatsanwaltschaft hat einen 36-jährigen Mann angeklagt, der einen 73-Jährigen in ein Gleisbett gestoßen haben soll. Der Senior erlitt dabei schwere Verletzungen im Kopf- und Halsbereich und ist seitdem querschnittsgelähmt. Die Anklage vor dem Landgericht I in Berlin lautet auf schwere Körperverletzung, wie die Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte.