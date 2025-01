Mit milliardenschweren Investitionen sollen mehr Pendler auf die Schiene wechseln. Die Nahverkehrstagente Nord soll dabei eine Lücke im Norden Berlins schließen.

Der Berliner Nordosten soll mit einer Verlängerung der S-Bahn-Linie S75 besser an das Nahverkehrsnetz angeschlossen werden. Das geht aus Informationen des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg (VBB) hervor. Demnach soll die Linie von Wartenberg (Lichtenberg) über den geplanten Umsteigebahnhof Karower Kreuz (Pankow) bis Mühlenbeck-Mönchmühle in Brandenburg führen.

Die Deutsche Bahn hat das Projekt "Nahverkehrstangente Nord" am Mittwoch ausgeschrieben. Die geplanten Baumaßnahmen sind Teil des Infrastrukturprojektes i2030 der Deutschen Bahn und den Ländern Berlin und Brandenburg, mit dem mehrere Milliarden Euro in den Streckenausbau, in Erneuerungen und einen schnelleren Takt investiert werden [i2030.de].