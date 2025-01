Zwei Unbekannte haben in Berlin-Charlottenburg am Montag eine Goldschmiede überfallen. Wie die Polizei meldet, sollen die Täter am Nachmittag an der Ladentür geklingelt und anschließend die zwei Angestellten mit einer Schusswaffe bedroht haben.

Die Frauen im Alter von 30 und 27 Jahren händigten den Angaben zufolge den Tätern Schmuck aus. Mit diesem flohen die Räuber anschließend in Richtung Fasanenplatz. Verletzt wurde niemand.