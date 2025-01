Ein bekanntes Kunstwerk mit deutscher Fahne und Davidstern an der East Side Gallery ist erneut antisemitisch beschmiert worden. Das teilte die Berliner Polizei am Dienstag mit.

Demnach hatten Beamte in der Nacht arabische Schriftzüge mit Bezug zum Nahostkonflikt an dem entsprechenden Teil der Berliner Mauer in Friedrichshain nahe der Oberbaumbrücke bemerkt.