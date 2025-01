Ein 25-jähriger Mann hat seine Ehefrau in Berlin-Kreuzberg mit einem Messer angegriffen. Das 38-jährige Opfer wurde bei der Attacke im Gesicht und am Oberkörper verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Angreifer flüchtete zunächst, stellte sich später aber der Polizei und wurde festgenommen.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei beobachtete eine Autofahrerin am Donnerstagnachmittag in der Dudenstraße/Ecke Katzbachstraße, wie der Mann seine Frau von hinten an der Schulter packte und ihr unvermittelt mit der Faust ins Gesicht schlug. Die Autofahrerin bot der verletzten Frau daraufhin Zuflucht in ihrem Wagen an.