Tote Person in brennendem Wohnwagen entdeckt

Bei einem Wohnwagenbrand in Kreuzberg hat die Berliner Feuerwehrin der Nacht auf Freitag eine tote Person entdeckt. Der Notarzt habe nur noch den Tod feststellen können, teilten die Einsatzkräfte am Freitagmorgen mit.

Die Feuerwehr wurde demnach in den frühen Morgenstunden zu dem brennenden Wohnwagen in der Ratiborstraße gerufen. Bereits beim Notruf hätten die Meldenden darauf hingewiesen, dass sich noch ein Mensch in dem Gefährt befinden könnte.

Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrleute stand der Wagen den Angaben zufolge bereits vollständig in Flammen. Unter Atemschutz machten sich die Brandbekämpfer mit einem Löschrohr daran, den bereits stark heruntergebrannten Wagen zu löschen, hieß es.

Derzeit gehe die Feuerwehr davon aus, dass die Person bei dem Brand ums Leben gekommen sei, sagte ein Sprecher. Die genauen Hintergründe müssten jedoch die Ermittlungen der Polizei klären.