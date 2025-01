Feuerwehreinsatz in Mehrfamilienhaus in Marzahn-Hellersdorf

Im Berliner Ortsteil Biesdorf hat es am frühen Samstagabend in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Wie die Polizei dem rbb am Sonntagmorgen bestätigte, war das Feuer im fünften Stock des sechsgeschossigen Gebäudes in der Altentreptower Straße ausgebrochen. Die Bewohnerinnen und Bewohner konnten sich selbst in Sicherheit bringen.

Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch unklar.