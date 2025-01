So 26.01.25 | 15:36 Uhr

Beim Zusammenstoß mehrerer Autos in Berlin-Gropiusstadt sind zwei Männer verletzt worden, einer von ihnen schwer. Fünf Fahrzeuge wurden beschädigt. Ein 42-jähriger Autofahrer war am Samstag auf der Lipschitzallee unterwegs, wie die Polizei mitteilte. An der Goldammerstraße bog demnach plötzlich der Wagen eines 27-Jährigen auf die Lipschitzallee ein. Der 42-Jährige habe nicht mehr ausweichen können.