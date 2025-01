Nee Freitag, 03.01.2025 | 15:15 Uhr

Gibt es nicht. Ein Versuch, jemanden zu töten gibt es. Das ist dann aber Vorsatz. Und es gibt die fahrlässige Körperverletzung bzw. Tötung, Ejn Versuch kann nie fahrlässig sein. In jedem Fall handelt man vorsätzlich, wenn man eine Kugelbombe bewusst in eine Menschengruppe wirft. Das erfüllt zwar kein Mordmerkmal, aber man nimmt bewusst eine Gefährdung inkauf. How ever, der Staat hat die Pflicht, seine Bürger vor diesen Tätern zu schützen.