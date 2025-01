Eine verletzte Person bei Wohnungsbrand in Berlin-Tegel

In Berlin-Tegel ist es am frühen Freitagmorgen zu einem Wohnungsbrand gekommen.



Das Feuer in der Egellsstraße ist inzwischen unter Kontrolle, wie der Lagedienst der Polizei dem rbb mitgeteilt hat. Ein Mann wird auf Rauchgasvergiftung untersucht, wird aber wohl ambulant versorgt werden können.



Die Ursache für den Brand ist unklar.