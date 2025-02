Vorgekommen ist das schon öfter, wie sie erzählt: Einmal griff ein Kunde während der Massage ihre Hand, versuchte sie festzuhalten. Er fragte sie nach einem "besonderen Angebot", er würde mehr Geld dafür bezahlen. "Dein Geld ist mir scheißegal", antwortete sie ihm. Als N. im Nachhinein diese Geschichte erzählt, muss sie sehr lachen. Vielleicht weil sie normalerweise nicht so vulgär ist. Vielleicht, weil sie eigentlich wenig Deutsch spricht, aber in diesem Moment trotzdem schlagfertig sein konnte.

N.* schminkt sich nicht für die Arbeit, zieht sich nicht schön an. Sie arbeitet als Masseurin in verschiedenen Berliner Thai-Massagesalons. So möchte sie vermeiden, dass Kunden auf die Idee kommen, dass sie noch etwas extra anbietet.

Für N. ist Thai-Massage etwas ganz anderes als Erotik. Genauso auch für S.* S. arbeitet seit mehreren Jahren in einem Thai-Massagesalon in Berlin. Beide sind in Thailand geboren. Sie beschreiben die thailändische Massageform als eine, die Entspannung zum Ziel hat oder Beschwerden lindern kann. Ihre häufigsten Kunden seien Büroangestellte, die viel Zeit vor dem Computer verbringen und deshalb Rückenverspannungen hätten. Die allermeisten Kunden fragen nicht nach Extra-Behandlungen, berichtet S..

Nicht nur bei Männern gibt es die Vorstellung, dass sich hinter dem konventionellen Massageangebot noch mehr verbergen könnte: eine Massage mit einem sogenannten Happy End etwa, von attraktiven asiatisch aussehenden Masseurinnen, von denen man sich womöglich noch eine aussuchen kann. Ein zwielichtiger Ruf also, gegen den sich viele Salons wehren. In Berlin gibt es zahlreiche Thai-Massagesalons. Unvollständige Antworten einer Abfrage der Bezirke ergaben mehr als 200 solcher Einrichtungen in Berlin. Viele von ihnen schreiben auf ihren Webseiten ausdrücklich, dass sie keine Erotik anbieten. Lediglich ein Bruchteil ist laut Bezirken als Erotiksalon angemeldet.

Thai-Massage mit Erotik assoziieren, das tun nicht wenige. Das bestätigt auch der Deutsche Wellness Verband. "Wir wissen von unseren Mitgliedern, dass es immer wieder zu solchen Anfragen, Wünschen und Erwartungen in Bezug auf sexuelle Dienstleistungen seitens der männlichen Kundschaft kommt, verbunden mit Nötigung und Übergriffen", sagt ein Sprecher auf rbb-Nachfrage. Der Verband vermutet, dass das Mitarbeiterinnen in Thai-Massagesalons deutlich häufiger betrifft als Mitarbeiterinnen aus anderen Wellness-Bereichen. Zahlen hat der Verband dafür nicht.

Schwieriger sei es, wenn die Männer erst während der Massage danach fragten. Dann drehen sie sich zum Beispiel vom Rücken auf den Bauch "und dann sieht man schon an ihrem Körper, dass sie etwas anderes wollen", so S. Auch sie erzählt von Fällen, in denen Kunden ihre Hand ergriffen haben.

Die Verbindung von Thai-Massage und Erotik hat ihren Ursprung möglicherweise in der Zeit, als US-Soldaten während des Vietnamkriegs (1955 - 1975) in Thailand stationiert waren. Prostitution war zwar verboten, boomte aber in Bars und Massagesalons. So ist es in einigen wissenschaftlichen Historik-Essays nachzulesen, die sich mit der Geschichte von Prostitution in Thailand beschäftigen. Irgendwann gingen dann die Soldaten, das Gewerbe blieb.

Die Kundschaft kommt mittlerweile aus dem thailändischen Inland, aber auch in westlichen Ländern zirkuliert Thailand als Top-Ziel für Sextourismus. Damit beschäftigte sich ein NDR-Rechercheteam in mehreren Dokus [ndr.de]. Aber auch in einschlägigen deutschsprachigen Foren ist das Interesse einiger potenzieller Kunden nachzulesen. Und das nicht nur an Etablissements in Thailand - auch über Thai-Massagesalons in Berlin wird sich dort ausgetauscht.