Zentralrat der Juden erkennt Joffe-Wahl in Berliner Gemeinde nicht an

Der Sieger der Wahl zum Gemeindeparlament in der Jüdischen Gemeinde zu Berlin könnte erneut Gideon Joffe heißen. Doch die Wahl ist umstritten. So will der Zentralrat der Juden diese nicht anerkennen.